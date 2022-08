Raffaella Fico dice addio al fidanzato Piero: "Brutta pagina sentimentale"

Raffaella Fico ha rivelato a sorpresa su Instagram di aver interrotto la sua love story con il fidanzato Piero Neri . Una storia d'amore che era nata appena un anno fa e che era molto importante per l'ex gieffina. " A dire il vero l'ho lasciato, non sono più fidanzata ", ha ammesso la soubrette rispondendo ad alcune domande dei suoi follower sulla nota piattaforma digitale, quindi ha poi aggiunto: " Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione ". Non ci sono ulteriori dettagli sui motivi della rottura.

Il rapporto con gli ex gieffini e con Mario Balotelli

Tra le altre curiosità domande poste dai fan alla Fico, a cui la showgirl non si è sottratta, anche quele riguardanti con chi è rimasta in contatto tra gli ex vipponi del Grande Fratello Vip. L'ex compagna di Balotelli ha risposto che sente ancora Francesca Cipriani e Ainett Stephens. Ha anche ribadito la sua disponibilità a rifare il Gf Vip e su Jessica Selassié non ha avuto dubbi nel dire: "Mi piace davvero tanto è una ragazza semplice e spontanea". Le domande dei fan proseguono e investono anche la vita privata della Fico. Alla domanda in che rapporti è con Mario Balotelli, Raffaella ha risposto: "Siamo in ottimi rapporti".