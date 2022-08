Funerale per la mamma morta, ma nella bara c'è la vicina

TORINO - Il funerale sbagliato. Manifesti attaccati lungo le strade, funzione religiosa già fissata nella parrocchia di San Giacomo, quartiere Barca a Torino, cuscini e corone di fiori già pronte. In una Rsa di Ivrea, i figli di una degente sono stati contattati per la dipartita della madre. Ma dopo ventiquattr’ore, gli eredi hanno scoperto uno scambio di persona . La signora deceduta non era la signora Caterina Milone di 101 anni, ma la persona che condivideva con lei la stanza della Rsa piemontese.

Le parole della figlia

“Una voce femminile dalla Rsa mi ha comunicato che mia mamma era mancata - racconta la figlia - ho pianto tanto, ma c'era da organizzare il funerale. Preparare i vestiti. E scegliere una bella foto per il funerale. Il giorno dopo, insieme ai miei fratelli, abbiamo scoperto lo scambio di persona. A quel punto, abbiamo chiamato i carabinieri e siamo tornati nella Rosa di Torrazza dove abbiamo incontrato il figlio della signora deceduta, a cui nessuno aveva ancora dato notizia della morte. Nessuno dalla Rsa ci ha ancora chiesto scusa per quanto accaduto”. La Procura di Ivrea sta facendo gli accertamenti per capire come sia stato possibile uno scambio di persone all’interno di una struttura sanitaria. Ma, al momento, non ci sono indagati.