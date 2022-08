Trapianto multiplo di cuore e polmoni salva la vita ad una 19enne affetta da una rara malattia

Una ragazza pugliese di 19 anni , affetta da ipertensione polmonare primitiva , è stata salvata con un eccezionale e unico trapianto multiplo di cuore e due polmoni in Ecmo. L'intervento durato 12 ore è stato effettuato all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Dopo essere stata lanciata una richiesta in urgenza nazionale dei tre organi per un unico trapianto salvavita, è arrivato da un donatore di Trieste il blocco cuore-polmoni.

La malattia ed il trapianto tanto atteso

Le prime avvisaglie della rara malattia si sono evidenziate solo a fine maggio. Il trapianto cuore-polmoni era quindi per lei l'unica speranza di vita. La 19enne è arrivata a Torino con un volo speciale dell'Aeronautica Militare. Dopo 5 giorni dalla richiesta degli organi, è arrivata la donazione tanto attesa. Inizia la corsa contro il tempo, l'équipe del prelievo è volata verso Trieste per prelevare il blocco cuore-polmoni. La ragazza è stata operata dal professor Mauro Rinaldi e dal professor Massimo Boffini. Completate le suture, il cuore ed i polmoni nuovi hanno iniziato subito a funzionare, e la paziente ora riesce ad essere svezzata dall'Ecmo. Le condizioni cliniche sono in netto miglioramento e la 19enne sta nuovamente respirando da sola. "E' una storia a lieto fine per la ragazza e per la vita da vivere che ha ancora davanti a sé", ha commentato il dottor Giovanni La Valle, direttore generale Città della Salute di Torino, quindi ha proseguito dicendo: "Complimenti alle nostre équipes ed al sistema trapianti, che ancora una volta si confermano punto di eccellenza".