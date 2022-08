Milano, un campione di arti marziali va in soccorso di alcune ragazze molestate da due ubriachi

Le parole di Danovaro

In passato lo sportivo aveva vissuto la spiacevole esperienza di una aggressione: "In quel caso c'era di mezzo un coltello. Questa volta li ho solo bloccati. Non voglio passare per giustiziere. Non lo sono e non voglio sostituirmi alla forza pubblica. Ma è un disastro. C'è una baby gang in zona, ci sono tre o quattro spacciatori che ormai vivono in piazza, giorno e notte. La situazione sta diventando pesante". Quindi ha proseguito dicendo: "Le forze dell'ordine ci sono e fanno il loro dovere" ma non possono passare sempre nel momento esatto in cui succedono le cose. Danovaro ha bloocato due ragazzi di colore sui 25 anni, e dopo averli fotografati e poi, con una spalla dolorante, è andato a fare una segnalazione al commissariato Città Studi. "Non deve diventare un Far West, non siamo in America ma questo non è un bel biglietto da visita per Milano".