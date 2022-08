Portogallo, la reliquia del cuore di re Pietro torna in Brasile: il motivo

Il cuore di Don Pedro torna in Brasile

Negli anni '30, Pietro IV abdicherà e tonerà nella sua patria natia per difendere il vessillo dei liberali nella lotta contro gli assolutisti. Per tale motivo alla sua morte, nel 1834, don Pedro volle donare il suo cuore a quella città, dove da allora è conservato in formaldeide nella chiesa di Nossa Senhora da Lapa. Per i duecento anni dell'indipendenza, il cuore di Don Pedro torna in Brasile. Un evento che tende anche a stemperare le tensioni tra i due paesi dopo che il 4 luglio scorso il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cancellato un pranzo con il suo omologo portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, perché quest'ultimo, durante la sua ultima visita in Brasile, aveva voluto incontrare anche Lula, suo rivale in questa campagna elettorale attualmente dato come vincitore in tutti i sondaggi.