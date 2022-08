Apple, in arrivo la pubblicità nelle mappe: l'integrazione già dal prossimo anno

Mark Gurman di Bloomberg ha svelato che Apple potrebbe integrare gli annunci nella sua app di navigazione, Mappe , dal 2023. L'annuncio potrebbe essere fatto all'evento autunnale dell'azienda di Cupertino, in cui verranno presentati i nuovi iPhone 14 . Nell'ultima edizione della newsletter Power On, Gurman afferma che il team di ingegneri della Mela ha già iniziato a preparare il software per supportare gli annunci .

Le novità di Mappe

Non verranno mostrati più i tradizionali banner durante la navigazione, ma solo nei risultati di ricerca sponsorizzati. Una situazione similare, è stato fatto notare, composta da annunci sponsorizzati, è già in essere per app come Google Maps, Waze e Yelp. Apple offre già la possibilità di inserire annunci sull'App Store. Gli sviluppatori possono pagare per posizionare il loro software in cima ad alcuni elenchi, per categorie e tipologia di app. Sempre il ben informato Mark Gurman rivela che l'azienda ha nuovi piani di espansione per le sue entrate pubblicitarie che, ad oggi, generano circa 4 miliardi di dollari all'anno.