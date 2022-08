Wanda Nara e la dieta: la figlia svela un segreto

Wanda Nara ha condiviso su Instagram alcune storie in cui la figlia Francesca la rimprovera per alcuni comportamenti quotidiani. "Qual è il mio problema principale?", ha chiesto l'imprenditrice alla bambina avuta sette anni fa dal marito Mauro Icardi. "Fai sempre la dieta: inizi ma dopo tre giorni l'abbandoni. Poi altri tre giorni di dieta e la molli. Fai sempre così", ha replicato la piccola mentre la sorella minore Isabella non riusciva a trattenere le risate.