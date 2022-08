Vaiolo delle scimmie: salgono ancora i contagi in Italia

Salgono a 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa. Di questi 194 sono collegati ai viaggi all'estero. L'infezione continua a colpire quasi esclusivamente i maschi che rappresentano la quasi totalità dei casi (704). L'età mediana è 37 anni. Al momento non si registrano decessi nel nostro Paese. Tra le Regioni, il maggior numero di casi (308) si è verificato in Lombardia; seguono Lazio (128), Emilia Romagna (73), Veneto (48). Solo Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Val d'Aosta non hanno riportato contagi.