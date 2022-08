Allarme siccità: metà Europa è a rischio

Quasi metà Europa è minacciata dalla siccità: a farlo sapere un rapporto del servizio scientifico della Commissione europea (Jrc). "C'è un avviso per siccità sul 47% del territorio europeo, con precipitazioni inferiori al solito e umidità del suolo in deficit. Il 17% dell'Ue è in allerta, nel senso che anche la vegetazione e le colture mostrano gli effetti negativi della siccità. Complessivamente, il 64% dell'Europa è in allarme, il che contribuisce anche a diffondere ampiamente le aree di pericolo di incendio in tutta l'Ue", ha detto il portavoce della Commissione Ue Johannes Bahrke, nel corso del briefing quotidiano con la stampa.