Incidente all'Utmb: morto un brasiliano sul Monte Bianco

Un corridore brasiliano che partecipava alla Petite trotte à Léon (Ptl), una delle gare di corsa in montagna dell'Ultra-trail du Mont-Blanc, è morto. La Ptl è una prova di ultra-resistenza a piedi di 300km e 25.000 metri di dislivello positivo, che si svolge in autonomia e per squadre di due o tre persone sui tre versanti del massiccio del Monte Bianco (tra Francia, Svizzera e Italia). L'uomo, 60 anni, è caduto dal sentiero ed è precipitato per un centinaio di metri.