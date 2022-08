Vaiolo delle scimmie: calano i contagi nel mondo

Cosa è emerso dall'ultimo report

Il report conferma che nella gran parte dei casi l'infezione si è presentata con sintomi lievi, anche se, precisa, "il virus del vaiolo delle scimmie può causare malattie gravi in alcuni gruppi di popolazione come bambini piccoli, donne in gravidanza, persone immunosoppresse". Il sintomo più comune è stato la febbre presente nel 75,4% dei pazienti; seguono le lesioni che, nel 24% dei casi, sono localizzate nell'area genitale; il 18% dei pazienti ha ingrossamento dei linfonodi, il 13% fatigue e una percentuale analoga mal di testa. Presenti, ma con minore frequenza i casi di dolori muscolari, mal di gola o alla bocca, brividi, tosse. Confermato anche il profilo delle persone a maggior rischio per l'infezione: "l'epidemia in corso si sta sviluppando in gran parte in reti di uomini che hanno rapporti sessuali con uomini", si legge nel rapporto.