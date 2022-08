Egitto, alla ricerca delle tombe perdute: quali sono quelle più avvolte nel mistero

Un elevato numero di tombe di faraoni e personalità di spicco dell' Antico Egitto sono ancora da ritrovare. La prima tra queste è quella di Imhotep (XXVII secolo aC) che fu architetto della piramide a gradoni di Djoser e a sua volta sacerdote di Heliopolis. Per la gioia degli archeologi sono ancora tante le sepolture da scoprire: gli Hyksos, Ahmose (XVI secolo a.C.) e poi a suo figlio, Amenhotep I. Il corpo di quest'ultimo è stato trovato in una tomba nascosta a Deir el Bahari, dove sono state trovate molte altre mummie. Il periodo di Amarna segnò una svolta nella storia del paese del Nilo e sulla tavola compaiono i nomi di Akhenaton e Nefertiti

Cleopatra e Marco Antonio

La coppia più amata dal mondo Cleopatra e Marco Antonio, che hanno vissuto un amore lungo 13 anni e avuto tre figli. In piena guerra, annunciarono a Marco Antonio che Cleopatra era morta e, ricevuta la notizia, decise di uccidersicon la propria spada. Non è ancora chiaro dove si trovi la sua tomba e se venisse scovata sarebbe una delle scoperte più importanti al mondo. L'Egyptian Antiquities Service ritiene che potrebbe essere vicino a un tempio di Taposiris Magna, a sud-ovest di Alessandria. L'egittologo Zahi Hawass ha rivelato di essere in procinto di rinvenire il celebre sepolcro, che dovrebbe essere situato a Taposiris Magna a circa 30 km da Alessandria, in un luogo sacro e sicuro.