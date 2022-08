Google, il doodle per la festa dell'indipendenza dell'Ucraina 2022

Google ha scelto di cambiare l'immagine della home page sul celebre motore di ricerca nella giornata del 24 agosto per omaggiare l'Ucraina nel 31° Giorno dell'Indipendenza. Il diesgno del doodle giallo-blu è stato fatto da un'artista di Kharkiv, Olga Shtonda, come riportato da Ukrainska Pravda. "In questo giorno del 1991, i politici ucraini hanno firmato l'Atto di Dichiarazione di Indipendenza e hanno appeso la loro bandiera nazionale nella sala riunioni della Verkhovna Rada, a simboleggiare l'uscita del paese dall'Unione Sovietica. La festa nazionale onora tutti coloro che hanno dato la vita per la Patria, compresi coloro che stanno combattendo fino ad oggi", ha affermato Google.