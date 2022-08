Covid in Italia, l'allarme Gimbe: "Tornano a salire i contagi"

Tornano a salire, dopo 5 settimane di calo, i casi di Covid-19 in Italia che sfiorano le 178mila unità in 7 giorni (+18,7%), mentre calano le terapie intensive (-15,1%) e i ricoveri ordinari (-15,5%). Stabili invece i decessi (+1,7%). È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 17-23 agosto. L'inversione di tendenza dei casi, spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, "è dovuta in parte al 'rimbalzo' conseguente al minor numero di contagi rilevati nel lungo weekend di Ferragosto, in parte al verosimile aumento della circolazione virale".

Le Regioni più colpite In tutte le Regioni, ad eccezione di Emilia-Romagna (-9,1%) e Umbria (-0,4%), si registra un incremento percentuale (dal +8,1% della Liguria al +56,4% della Calabria). I casi aumentano in 95 delle 107 province (dal +1,8% di Catania e Trapani al +79,4% di Catanzaro) e l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 6 Province: Crotone (784), Catanzaro (728), Vibo Valentia (652), Pescara (617), Belluno (528) e Teramo (522). "Rimangono stabili gli ingressi in terapia intensiva - puntualizza Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - con una media mobile a 7 giorni di 23 ingressi/die rispetto ai 25 della settimana precedente". Una sostanziale stabilità si registra anche sul fronte dei decessi: 759 negli ultimi 7 giorni (+1,7% rispetto alla settimana precedente e 80 decessi riferiti a periodi precedenti), con una media di 108 al giorno rispetto ai 107 della settimana precedente.