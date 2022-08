Scoperto un nuovo pianeta interamente coperto da oceani

È stato scoperto a 100 anni luce da noi un pianeta poco più grande della Terra ma interamente coperto d'acqua e che ruota intorno a due piccole stelle. Denominato TOI-1452b, è stato scoperto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Charles Cadieux, studente di dottorato dell'università di Montréal, in Canada, e descritto sulla rivista The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è stato identificato per la prima volta grazie al telescopio spaziale Tess ideato proprio per scansionare la nostra galassia per ricercare pianeti extrasolari. Una volta individuato, il nuovo oggetto è stato analizzato in dettaglio da un nuovo potente strumento istallato sull'Osservatorio di Mont-Megantic in Canada che ha permesso di scoprirne le interessanti caratteristiche.