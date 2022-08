Microsoft, Christie's vende la collezione da 1 miliardo di Paul Allen

La casa d'aste Christie's sta organizzando la vendita della collezione del defunto cofondatore insieme a Bill Gates di Microsoft , Paul Allen , che sarà effettuata a New York il prossimo novembre. Lo ha reso noto la stessa casa d'aste, valutando la collezione a più di 1 miliardo di dollari: un record assoluto. In esposizione più di 150 opere , tra cui il dipinto 'La montagna Sainte-Victoire' del pittore francese Paul Cézanne, stimato a oltre 100 milioni di dollari. Tutti i proventi della vendita saranno devoluti in beneficenza, comunica Christie's.

Chi era Paul Allen

A portarlo via all'età di 65 anni è stato un cancro nel 2018: Paul Allen ha fondato con Bill Gates il sistema operativo per personal computer che avrebbe decretato il successo di Microsoft, fondata nel 1975. Nel 1983 decise di lasciare il gruppo per problemi di salute ma anche a causa dei rapporti deteriorati con Gates, che sarebbe rimasto in carica fino al 2000. Oltre al Cézanne, tra i trofei di Paul Allen c'è 'Small False Start' del pittore americano Jasper Johns, stimato in oltre 50 milioni di dollari, secondo il New York Times.