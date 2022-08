Zoe Cristofoli: "Theo Hernandez grande papà" e si parla di secondo figlio

Fuori dal campo Theo Hernandez è un ottimo padre: parola di Zoe Cristofoli. La compagna del calciatore del Milan, influencer da un milione di follower, lo ha dichiarato apertamente su Instagram: "È il mio essere umano preferito. È il miglior papà del mondo. Vive per noi e si prende sempre cura di TJ. Gli fa il bagnetto, cucina per noi, aiuta in tutto in casa. Per noi è il papà numero uno". Un utente ha dunque chiesto: "Hai capito subito che Theo sarebbe stato il papà dei tuoi figli?". Decisa la risposta della 26enne: "Questo l'ho capito con il tempo...Ma ho capito subito sarebbe stata una persona molto importante per me. Qualcosa di inspiegabile che nemmeno tu sai e poi nel tempo capisci".