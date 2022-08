Totti, Ilary e il gatto Alfio scomparso: la paura, poi la gioia

Dopo aver lanciato un appello sui social network per fortuna l'animale è stato ritrovato qualche ora dopo. Ilary Blasi ha ringraziato le persone che - seppur a distanza - l'hanno aiutata a rintracciare il quattro zampe. Nessun commento da parte del Pupone, che su Instagram sta mantenendo un basso profilo. Da settimane l'ex calciatore si trova nella cittadina laziale: a pochi chilometri c'è la nuova fiamma Noemi Bocchi , che ha preso in affitto una casa a San Felice Circeo.

Il divorzio tra Totti e Ilary Blasi

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, a settembre Totti e Ilary si recheranno dai rispettivi avvocati per discutere della separazione: “Se troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi – ipotesi non improbabile – la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni”.