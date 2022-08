Juve-Roma, Greggio: "Dybala ci ha fatto sognare, ma dobbiamo batterlo"

Ezio Greggio parla della Juve

"Siamo milioni nel mondo che sentiamo l’onore di indossare quella maglia anche solo per fare quattro palleggi o una partita con gli amici. Spero che lo stesso impegno lo sentano i giocatori juventini che scendono in campo, che onorino la maglia indossata da Boniperti Sivori Charles, Furino Scirea Anastasi, Platini, Tardelli ,Paolo Rossi, Zidane, Trezeguet, Del Piero, Marchisio, Nedved, Buffon solo per citarne alcuni. Chi non dà tutto in campo non è da Juventus", ha aggiunto Ezio Greggio postando un video in cui palleggia con la maglia bianconera.