"Principe Carlo allontana il fratello Andrea: mai più ruoli reali"

Mai più ruoli reali per il Principe Andrea, il terzogenito della Regina Elisabetta, dopo il suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. A farlo sapere in esclusiva il Sun on Sunday. "Non c'è alcuna possibilità", ha detto il Principe Carlo alle nipoti Beatrice ed Eugenie, che l'hanno supplicato di riprendere a Corte il padre. L'erede al trono è "determinato" a rispettare la decisione della madre di privare Andrea dei suoi ruoli reali e del titolo di S.A.R. (sua altezza reale).