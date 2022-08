Ungheria, il report: "Troppe donne laureate, a rischio natalità ed economia"

In Ungheria ci sono troppe donne laureate: a quanto pare una minaccia per l'equilibrio demografico ed economico del Paese, oltre a discriminare e a svilire le capacità "tipicamente" maschili. È quanto si legge in un rapporto redatto dall'Ufficio dei revisori economici del Parlamento, molto vicino a Viktor Orbán. Dallo studio - che ha coinvolto circa 700 studenti - è emerso che a fronte di un maggiore numero di donne iscritte all'università sono sempre di più gli studenti maschi che lasciano gli studi prima di concludere il percorso accademico. Se le cose non cambiano quindi - è la tesi dello studio - tra qualche anno in Ungheria le donne laureate saranno in maggioranza rispetto agli uomini con il loro stesso livello d'istruzione e questo le porterà a non sceglierli come loro mariti e quindi a non fare figli.