Scarcerata in Turchia la popstar detenuta per commenti sull'Islam

La cantante pop turca Gulsen è stata rilasciata dal carcere di Istanbul dove si trovava da giovedì scorso dopo essere stata detenuta a causa di un suo commento sulle scuole religiose islamiche. L'artista era stata arrestata, in attesa di processo, con l'accusa di "incitazione all'odio e all'ostilità" a causa di una dichiarazione sugli istituti imam hatip, scuole per l'istruzione religiosa islamica, pronunciata durante un concerto in aprile di cui un video era recentemente circolato sui social media attirando molte critiche e portando la procura di Istanbul ad aprire un'inchiesta.