È morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno

Non ce l'ha fatta lo stambecco soccorso perché trovato con una scatoletta di tonno in bocca. Dopo essere stato aiutato domenica scorsa - come riferisce il Corriere delle Alpi - da una guardia provinciale di Belluno e da un veterinario al lago di Sorapis, l'ungulato è stato trovato morto durante un controllo. L'animale era denutrito perché impossibilitato a mangiare per lungo tempo. La lattina arrugginita è stata abbandonata da qualche escursionista nei pressi del lago di Sorapis, a circa 2000 metri di quota sulle Dolomiti bellunesi.