Incredibile nel Missouri: reintrodotte le punizioni corporali a scuola

Una città del Missouri ha reintrodotto le punizioni corporali nelle scuole. Gli studenti che si comportano male rischiano quindi di essere colpiti con una paletta di legno. Banditi anche i cellulari dalle aule scolastiche e una accademia dedicata agli studenti che non riescono a seguire la scuola tradizionale. Sono 19 gli Stati degli Usa che ammettono le punizioni corporali. Tali pratiche sono consentite solo a personale certificato ed utilizzate solo dopo il fallimento dei mezzi di disciplinari alternativi. Il tutto avviene davanti ad un funzionario distrettuale che fa da testimone. Gli studenti non saranno colpiti davanti ai loro compagni, ma separatamente, con un massimo di tre colpi per quelli più grandi.