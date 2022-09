Catania, nasce bimba grazie al primo trapianto di utero in Italia

All'ospedale Cannizzaro di Catania è nata una bimba di nome Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. Si tratta del primo parto di questo tipo nel nostro Paese e il sesto caso al mondo di gravidanza a termine con successo dopo un trapianto da donatrice deceduta. Dopo alcuni attacchi febbrili da positività al Covid, la donna è stata sottoposta a parto cesareo. Ed è per questo che la neonata è venuta al mondo alla 34esima settimana di gravidanza e pesa 1,7 kg. Madre e figlia sono ancora ricoverate in ospedale. Le loro condizioni sono definite "stabili" dai medici che le seguono.