Partita del Cuore, Ruggeri: "Nazionale Cantanti, raccolta da record"

TORINO - Lo stadio Brianteo di Monza ospiterà la 31ª edizione de 'La Partita del Cuore', che andrà i scena mercoledì 7 settembre in diretta alle ore 21.15. In quest’occasione, la sfida metterà di fronte la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. Il ricavato dell’evento - sia l’incasso della biglietteria che quello degli sms solidali - andrà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.