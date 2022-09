Barack Obama vince l'Emmy per aver narrato le serie dei parchi nazionali

Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, ha vinto un Emmy per la narrazione della serie documentario di Netflix 'I parchi nazionali più belli del mondo' come è stato annunciato dalla Television Accademy americana. La cerimonia di consegna del premio avrà luogo il 13 settembre, anche se i premi minori vengono annunciati in anticipo. La serie premiata è costituita da cinque parti, che presenta parchi nazionali di tutto il mondo, ed è prodotta da Barack e la società di produzione di Michelle Obama, "Higher Ground". L'ex presidente Usa ha già vinto i Grammy Awards per la lettura dell'audiolibro di due delle sue memorie, "The Audacity of Hope" e "A Promised Land"