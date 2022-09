Bossari: "Ho avuto un tumore alla gola, mesi di chemio e radioterapia"

Daniele Bossari ha rivelato su Instagram di aver lottato contro un tumore alla gola . "Sono vivo e ve lo posso raccontare - ha scritto in lungo post - Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando".

Il ringraziamento ai medici

"L’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dalle persone a me care. L’aiuto, la presenza, il sacrificio di chi mi é stato accanto - ha affermato il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip - E poi l’amore per la vita in sé. Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene". Bossari ha poi ringraziato i medici dell'Ospedale San Raffaele di Milano e precisato: "Avrò modo di dirvi tutto, perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova. Grazie a tutti voi per l’affetto".