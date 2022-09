Covid, Costa: " Annullare l'isolamento agli asintomatici è un passo avanti"

Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha visitato martedì 6 settembre la clinica di malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova guidato dal professor Matteo Bassetti. Durante l'incontro il politico ha dichiarato in tema di Covid: "Dobbiamo fare uno sforzo in più verso la normalità, che significa arrivare a prendere la decisione di annullare l'isolamento per i positivi senza sintomi, che sarebbe il vero passo in avanti". Ed ancora: "Abbiamo già fatto un primo passo che prevede la riduzione dei giorni di isolamento per i positivi senza sintomi e confido che nei prossimi giorni si possa fare questo ulteriore intervento che rappresenterebbe il passaggio definitivo da una fase pandemica a una fase endemica".