Sean Penn e Ben Stiller sono nella lista degli 'indesiderati' in Russia

Sean Penn e Ben Stiller sono entrati nella 'lista nera' stilata da Mosca relativa alle persone non gradite. L'iniziativa è stata presa in seguito alle sanzioni imposte alla Russia dagli Stati Uniti. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo, come riporta la Tass. Sono in totale 25 i cittadini samericani ad essere inclusi nella lista, che prevedono il divieto di ingresso in Russia "su base permanente"