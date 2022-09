Emergenza gas, accensione riscaldamento: date e zone

Le misure del Governo

La temperatura ridotta di un grado per il riscaldamento degli edifici, lo slittamento di 15 giorni per l'accensione degli impianti e la riduzione di un'ora nel corso della giornata sono le indicazioi proposte dal Governo e che entreranno in vigore alla fine del mese di settembre. L'Italia è stata suddivisa in sei zone climatiche in cui il Dpr 74/2013 suddivide il territorio nazionale, definite in base alla media delle temperature giornaliere.

Le 6 zone climatiche italiane

La zona A comprende i comuni con gradi-giorno inferiori a 600, la B quelli tra 600 e 900, la C tra 901 e 1400, la D tra 1401 e 2100, la E tra 2101 e 3000 e la F comprende i comuni con gradi-giorno superiori a 3000. In base al Piano di risparmio energetico del ministero, nella zona A i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dall'8 dicembre al 7 marzo. Mentre nella zona B per 7 ore al giorno dall'8 dicembre al 23 marzo. E nella zona C per 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo. P er 11 ore nella zona D dall'8 novembre al 7 aprile; per la zona E per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile. Per la zona F non è prevista alcuna limitazione.