Briatore: "I poveri non creano lavoro", Sonia Bruganelli commenta

In un'intervista rilasciata a Mediawebchannel, Flavio Briatore è tornato a parlare delle difficoltà di investire in Italia. Non solo per le politiche che spesso non agevolano ma pure per l'atteggiamento di alcune persone pronte a puntare il dito contro i ricchi. "Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece loro sui ricchi... Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre, continua a investire", ha dichiarato l'imprenditore per poi aggiungere: "Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese vero è questo qui, c'è una rabbia sociale enorme".