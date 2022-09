Achille Lauro tra i bambini ricoverati: sorpresa ad Ancona

La promessa mantenuta di Achille Lauro

La visita di Achille Lauro al NeMo Ancona nasce da una storia di amicizia tra l'artista e Franceso Venturi, giovane poeta marchigiano, paziente del centro, che fin da piccolo convive con la distrofia muscolare di Duchenne e con la grande passione per la poesia. È Lauro che dedica la prefazione e postfazione alla sua opera prima 'Tutto di me', una raccolta di poesie e "flussi di pensiero", come li definisce il giovane autore. Il 7 settembre, giorno della visita di Lauro, si è celebrata la IX Giornata mondiale sulla distrofia di Duchenne e Becker, la patologia genetica rara di cui è affetto Francesco e che coinvolge oggi oltre 250.000 persone in tutto il mondo.