Elisabetta, la Regina che ha fatto la storia anche nello sport

Ha attraversato un secolo con autentico e quasi infallibile senso della storia e del suo ruolo. È stata regina, politica, icona, modello femminile e, con la sua regale discrezione, ha lasciato un segno profondo sul tempo che ha vissuto e regnato. La regina Elisabetta è morta ieri pomeriggio nella residenza scozzese di Balmoral , a lei molto cara, perché lì viveva quel pieno contatto con la natura che ha sempre amato. Definirla una regina sportiva sarebbe uno strappo alla verità storica, ma non è stata certamente una sovrana sedentaria e ha passato moltissimo tempo in sella a uno dei suoi tanti e adorati cavalli. Sono stati la passione della sua vita, l’unica in grado di privarla della sua proverbiale imperturbabilità. Per nessuna ragione perdeva un Grand National , corsa nella quale hanno spesso partecipato (e qualche volta vinto) i cavalli della sua scuderia.

Il resto dello sport lo viveva spinta dall’amore per la bandiera e per senso del dovere. Ovvero, se una qualche nazionale o un qualche atleta inglese disputava una competizione non gli faceva mai mancare un pensiero di incoraggiamento, ma non si è mai fatta trascinare oltre, anche quando doveva presenziare in tribuna. Perché nel suoi settant’anni di regno ha attraversato, suo malgrado, anche la storia dello sport e non solo quello britannico.Nel 1966 è stata lei a consegnare la, allora ancora, a, il primo e l’unico capitano inglese ad averla alzata. Aveva quarant’anni e uno dei suoi meravigliosi completi pastello (sul giallo) e in quel momento entrava anche nella storia del calcio, con un gesto diventato un’ossessione per una nazionale che non ha mai più vinto niente e cui lei non ha consegnato più niente. Tuttavia è quasi simbolico che il suo ultimo messaggio ufficiale in ambito sportivo sia stato per le calciatrici inglesi, dopo il trionfo all’Europeo: «Il vostro successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d’ora in poi sarete prese a modello, e un esempio per le donne di oggi e delle future generazioni». Non una frase qualunque, pronunciata da una donna che, a suo modo, ha comandato per settant’anni.

Ma il calcio non l’ha mai veramente appassionata, anche se le è sempre stato assegnato un tiepido affetto per l’Arsenal, che resta l’unica squadra a essere stata ricevuta per un the a Buckingham Palace (nell’occasione si narra di un dialogo fra Sua Maestà e lo spagnolo Cesc Fabregas, ora al Como). Ma lei stessa aveva, in altre occasioni, lasciato intendere una simpatia per il West Ham. Detto ciò non è mai stata una calciofila. E ancora più fredda è stata rispetto al tennis, se si calcola che in settant’anni di regno ha assistito a una partita del torneo di Wimbledon solo quattro volte. L’anno scorso, invece, aveva espresso una certa curiosità per la ginnastica: aveva incontrato gli atleti inglesi che avevano partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e dopo un paio di battute sulla loro altezza, aveva confessato al campione olimpico di tuffi Tom Daley: «Amo guardare i ginnasti perché le cose che fanno non sembrano possibili, forse dovrei provare con la ginnastica».