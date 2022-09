Regno Unito in lutto per Elisabetta, oggi re Carlo a Londra

La morte della regina Elisabetta ha reso orfano dopo 70 anni di regno il popolo inglese, del Commonealth e non solo. La sovrana è deceduta l'8 settembre 2022 nella sua dimora di Balmoral, dove sono rimaste le sue spoglie fino al previsto trasferimento nelle prossime ore al palazzo di Hollywood a Edimburgo, residenza ufficiale della monarca in Scozia.

La notizia del decesso di Elisabetta II ha dominato i media e molte attività pubbliche o d'intrattenimento. Cosa succede ora? Nella mattinata del 9 settembre è previsto l'arrivo a Londra del nuovo sovrano , Carlo III, e della regina consorte, Camilla. In veste di nuovo re, il primogenito della regina Elisabetta riceverà la premier Liz Truss (designata appena tre giorni fa da Sua Maestà) e diffonderà un messaggio televisivo al Paese in serata. Sempre al nuovo sovrano il compito di approvare il programma definitivo delle commemorazioni che gli verrà sottoposto in giornata dal Duca di Norfolk, maestro di cerimonie di corte.

Il lutto in Gran Bretagna

Il Governo sancirà 12 giorni di lutto nazionale, durante i quali il feretro della regina sarà trasportato a Londra e esposto a Westminster Hall per l'omaggio popolare, così come avvenne per la 'Queen Mom' 20 anni fa. I funerali solenni si svolgeranno a Westminster Abbay il 12esimo giorno dalla morte della sovrana. Dal 9 settembre le bandiere dell'Union Jack sono a mezz'asta ovunque nel Paese, con le campane della cattedrale di St. Paul che suoneranno a morto. Nel pomeriggio è prevista anche una ceriminia religiosa in memoria di Elisabetta II, alla presenza di esponenti del Governo e politici e altre autorità. Ad Hyade Park saranno invece sparate 96 salve di cannone che verranno sparate da Hyde Park. La proclamazione formale di Carlo è attesa invece domani, con il giuramento di lealtà dei parlamentari nelle sue mani. Mentre per l'incoronazione solenne, i tempi saranno più lunghi: tra alcuni mesi, dopo la fase del lutto.