Militao fa causa a Karoline Lima, la madre di sua figlia

Guai nella vita privata di Eder Militao. Stando a quanto riporta il portale di notizie brasiliano Splash il difensore del Real Madrid ha deciso di denunciare per diffamazione l'ex compagna Karoline Lima, dalla quale ha avuto qualche mese fa la piccola Cecilia. La rottura tra i due è avvenuta la scorsa estate, a poche settimane dal parto e in maniera pacifica, ma poi la situazione è degenerata. Il calciatore ha intentato una causa contro la modella per via dei continui maltrattamenti e attacchi verbali che riceve quotidianamente sia dalla ragazza sia dai suoi follower sui social network. "Tramite il suo account e l'utilizzo di post, video e racconti, Karoline sta logorando l'immagine di Eder", ha spiegato la difesa dello sportivo che ha dunque chiesto un risarcimento danni pari a 90mila euro.