Twitter respinge le accuse di Elon Musk sul pagamento di 7 milioni alla talpa

Prosegue la battaglia tra Elon Musk e Twitter . Nelle scorse ore l'azienda ha respinto le nuove accuse del tycoon, secondo il quale il pagamento di un'indennità di fine rapporto da 7 milioni di dollari alla talpa che ha poi denunciato la società che cinguetta è un ulteriore motivo per non proseguire con la definizione dell'accordo e l'acquisizione del social network.

La replica di Twitter

Per la società del cinguettio la motivazione di Musk sarebbe "sbagliata e non valida". Tali considerazioni sono state fatte in in una comunicazione presentata alla Sec alla vigilia del voto dei suoi azionisti sull'operazione da 44 miliardi di dollari. "Intendiamo attuare l'accordo e chiudere la transazione al prezzo e nei termini stabiliti", hanno proseguito gli avvocati di Twitter.