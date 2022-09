Lapo Elkann, il ricordo social del nonno Gianni Agnelli e dello zio Edoardo

Il ricordo di Lapo per Gianni e Edoardo Agnelli

Elkann è l'unico componente della famiglia Agnelli a ricordare pubblicamente ancora oggi l'amato zio. Sempre su Twitter in passato scrisse: "Ha rappresentato un punto di riferimento unico per la mia esistenza. Una persona buona dotata di una sensibilità speciale, in grado di trasmettere soltanto valori positivi. Non passa giorno che io non lo pensi almeno una volta e sento che lui è sempre con me come angelo custode, che mi sta vicino lungo il cammino della mia esistenza terrenza. Nella mia camera da letto ho una sua fotografia che osservo prima di addormentarmi". Il ricordo fatto da Lapo sui social ha suscitato commozione in molti. Sono in tanti ad accodarsi alle parole dell'imprenditore. "Anche a noi torinesi manca un mondo" si legge in un commento, a cui fa eco quello su Gianni Angnelli che dice"Tuo nonno l'ho conosciuto da piccola, era un uomo affascinante ed intelligente, dotato di grosso sense of humor".