Regina Elisabetta: i cavalli in corteo addestrati anche alle lacrime

I cavalli che prenderanno parte alla processione che porterà il feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall hanno ricevuto uno speciale e apposito addestramento. Sapranno come reagire alla folla e ad eventuali manifestazioni di dolore, persino al suono dei sudditi in lacrime. "Verranno esposti a rumori forti, folla, bandiere, fiori, persone in lacrime", ha spiegato il sergente Tom Jenks, che guiderà l'affusto con il feretro della sovrana. Uno dei cavalli, Cassius di 18 anni, ha già partecipato al funerale della ex primo ministro Margaret Thatcher nel 2013.