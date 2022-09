Covid, Speranza: "I vaccini nuovi sono arrivati, chi deve fare la quarta dose"

I vaccini nuovi contro il Covid-19 sono arrivati in Italia. Ad annunciarlo il Ministro della Salute Roberto Speranza. La raccomandazione a fare la quarta dose "è esclusivamente per le persone over 60 e gli immunocompromessi, il ché non significa un divieto per altre persone. In questo momento in Italia, rispetto a una platea di 17 milioni, 3 milioni di persone l'hanno fatta, ne restano 14 milioni: a loro chiediamo andate al più presto a farla". A Omnibus su La7 ha aggiunto: "La situazione è migliore ma bisogna tenere i piedi per terra. Quindi faccio appello a chi ha più di 60 anni o ha un sistema immunitario fragile. Oggi abbiamo un vaccino ancor più aggiornato e dobbiamo rafforzare il nostro scudo di difesa perché l'autunno è alle porte e l'inverno è all'orizzonte sono le stagioni più difficili arriviamoci con uno scudo in più".