Germania, torna l'Oktoberfest di Monaco di Baviera: era fermo dal 2020

L' Oktoberfest 2022 di Monaco di Baviera è stato inaugurato nella giornata di sabato 17 settembre, dopo essere stato cancellato per due anni a causa della pandemia da Covid . Il festival registra un aumento dei prezzi della birra, causati dalla guerra Russia-Ucraina. Il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha dato il via ai festeggiamenti spillando il primo fusto di birra e offrendo il primo boccale al capo dello Stato regionale della Baviera, Markus Söder. La festa della birra si svolgerà fino al 3 ottobre.

I numeri dell'Oktoberfest

Sono normalmente più di 5 milioni di persone, un terzo delle quali provenienti dall'estero, in particolare dall'Asia a frequentare la festa della birra. Generalmente genera 1,2 miliardi di euro di benefici economici. Gli unici momenti istorici in cui si registrò la sua cancellazione risalgono al 1854 e nel 1873, a causa di epidemie di colera. La produzione di luppolo e birra è un culto nazionale in Germania, soprattutto in Baviera.