San Gennaro, a Napoli si è ripetuto il miracolo

NAPOLI - Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono di Napoli. Alle 9.26 è stata mostrata ai fedeli riuniti in Duomo l'ampolla con il sangue del santo, aperta dall'arcivescovo monsignore Mimmo Battaglia che ha annunciato: "Il segno del sangue ancora una volta". Il 'miracolo', per i fedeli, è segno di buon auspicio per Napoli e la Campania. Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.