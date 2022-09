Funerali regina Elisabetta: la commozione di re Carlo, il feretro verso Windsor

Nella giornata di lunedì 19 settembre si sono tenuti in una Londra super blindata i funerali della regina Elisabetta II, morta l'8 settembre scorso nel castello di Balmoral in Scozia. Il feretro di Sua Maestà è rimasto per qualche giorno a Westminster Hall per dare la possibilità ai sudditi di dare l'ultimo omaggio alla loro sovrana, che ha regnato per 70 anni. La cerimonia funebre si è svolta nell'abbazia di Westminster alla presenza di oltre duemila invitati, tra cui molte teste coronate, capi di Stato e dignitari di centinaia di Paesi di tutto il mondo.