Russia: "I referendum per annessione del Donbass vanno fatti"

"I referendum nel Donbass sono di grande importanza non solo per la protezione sistemica dei residenti della Repubblica del Lugansk e del Donetsk e di altri territori liberati, ma anche per il ripristino della giustizia storica". Così ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev. "L'invasione del territorio della Russia è un crimine che consente l'uso di tutte le forze di autodifesa", ha aggiunto spiegando che per questo i referendum "sono così temuti a Kiev e in Occidente e devono essere tenuti".