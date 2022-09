"Meghan Markle ha chiesto un incontro privato con Carlo senza Harry"

La presunta richiesta di Meghan Markle

Neil Sean, corrispondente di NBC News, MSNBC e Access Hollywood, ha dichiarato in un video pubblicato su YouTube di aver saputo da quella che da lui viene definita "Un'ottima fonte" che l’ex attrice avrebbe inviato una lettera formale per chiedere una conversazione privata con il re. Un incontro che dovrebbe avvenire senza il principe Harry presente. Una richiesta inconsueta, che rompe ancora una volta i protocolli e le regole della Royal Family, poiché ogni incontro “al vertice” della famiglia reale organizzato per discutere dei progetti di vita dei duchi di Sussex è stato in passato organizzato in assenza dell'ex attrice.