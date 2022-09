La moglie di Bonucci tra soldi e altre wags: le confidenze di Martina

Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci, a cuore aperto su Instagram. L'ex modella ha risposto ad alcune domande dei follower con molta schiettezza. "I soldi fanno davvero la felicità?", ha chiesto un fan. "I soldi non fanno la felicità, i soldi aiutano ad essere felice, inutile nasconderci. Però se c'è qualche piccolissimo tarlo dentro di te, che non dipende dai soldi e che ti porta verso l'infelicità e l'insoddisfazione, i soldi aumentano la possibilità di stare ad ascoltare i tuoi tarli". La Maccari ha inoltre rimarcato di non essere sempre triste, come insinuato da qualcuno, ma di essere una persona molto nostalgica.