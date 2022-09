Covid, Gimbe sui vaccini: "6,8mln di italiani senza nemmeno una dose"

La Fondazione Gimbe, in riferimento al monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica da Covid-19, ha accertato che sono 6,81 milioni gli italiani sopra i 5 anni che al 21 settembre non hanno ricevuto nessuna dose del vaccino contro il Coronavirus. Di questi quasi 5,71 milioni sono persone attualmente vaccinabili pari al 9,9% della platea (dal 7,2% del Lazio al 13,6% della Valle D'Aosta) mentre 1,11 milioni sono cittadini temporaneamente protetti in quanto guarite dal Covid da meno di 180 giorni, pari all'1,9% della platea (dall'1,3% della Valle D'Aosta al 2,9% delle Marche).