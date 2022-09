Finlandia, in crescita il numero di russi che varcano la frontiera

Dopo le recenti dichiarazioni di Vladimir Putin, si è registrato un aumento del flusso di traffico di cittadini russi che arrivavano in Finalndia varcando i valichi di frontiera nell'area sudorientale. A rivelarlo è la guardia di frontiera finlandese su Twitter, citata dal quotidiano finlandese AAmulehti. Matti Pitkäniitty, capo dell'unità di cooperazione internazionale della Guardia di frontiera, ha affermato che un totale di 4.824 russi cittadini sono arrivati ??ieri in Finlandia attraverso il confine. Un numero decisamente superiore ai valori di accesso registrati in passato. "La situazione è però sotto controllo", scrive Pitkäniitty.