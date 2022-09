Brutte notizie dall'Australia riguardanti il recente spiaggiamento di 230 balene. Il dipartimento per le Risorse naturali e l'ambiente della Tasmania aveva riferito che si presumeva che metà dei mammiferi fosse ancora viva. Purtroppo non è stato così: ne sono state salvate solo 32. Brendon Clark del Tasmania Parks and Wildlife Service ha fatto sapere: "Delle 35 che erano rimaste vive stamattina, siamo riusciti a rimettere a galla, salvare e rilasciarerne 32, un risultato eccezionale".