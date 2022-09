"Patatine gusto vagina", l'incredibile prodotto in vendita: scopri dove

Un marchio lituano ha lanciato le prime patatine al mondo al gusto di vagina dopo che una ricerca ha rivelato che i Millennials fanno sesso tre volte meno rispetto ai loro genitori alla stessa età. Chazz, specializzato nella fornitura di patatine e snack, ha affermato di aver preso i risultati "molto seriamente" tanto da sentirsi in dovere di rispondere creando sapori "coraggiosi per individui liberi". Sul sito del marchio si legge: "Dopo averle assaggiate ricorderai le tue avventure amorose più sfrenate, il tuo primo vero amore". Sul portale viene inoltre suggerito che questa novità può essere un regalo divertente per amici o per una persona cara "per iniziare una serata romantica" o semplicemente una "delizia per le tue papille gustative".